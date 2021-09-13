أخبار عاجلة

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
«زي النهارده».. وفاة الصحفي واللغوى اللبناني أحمد فارس الشدياق 20 سبتمبر 1887 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة تحية كاريوكا 20 سبتمبر 1999 -
«زي النهارده».. طالبان تغتال رئيس أفغانستان برهان الدين رباني 20 سبتمبر 2011 -
إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ11 أكتوبر

Print
تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ11 أكتوبر تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ11 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

جاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«خانتني مع جوزي».. شيرين رضا تكشف عن واقعة تعرضت لها من قبل أعز صديقاتها

«خانتني مع جوزي».. شيرين رضا تكشف عن واقعة تعرضت لها من قبل أعز صديقاتها

شيرين مصطفى قائمًا بمهام رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية

شيرين مصطفى قائمًا بمهام رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها

حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها