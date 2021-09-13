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بعد قرار "الموارد البشرية".. غياب لافت للعمالة عن مقارّ وأماكن العمل خلال فترة الظهيرة

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بعد قرار "الموارد البشرية".. غياب لافت للعمالة عن مقارّ وأماكن العمل خلال فترة الظهيرة بعد قرار "الموارد البشرية".. غياب لافت للعمالة عن مقارّ وأماكن العمل خلال فترة الظهيرة
الناشط "محمد فلود" يوثق الالتزام التام بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

بعد قرار

‬نشر الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي محمد فلود، تقريرًا حول الغياب اللافت للعمالة عن مقارّ وأماكن العمل، وذلك فترة الظهيرة من الساعة 12 مساءً وحتى 3 مساءً، وبعد القيام بزيارة لشركة (أرامكو) تعرف على قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحظر العمل في ذروة أشهر الصيف من 15 يونيو – 15 سبتمبر في الساعات المذكورة أعلاه.

كما قام بجولة داخل شركة "أرامكو" وزيارة ميدانية لأماكن العمل ونقاش المسؤولين والمراكز الطبية هناك عن أهمية قرار الوزارة، وأثره في رفع مستوى السلامة والصحة المهنية في سوق العمل، وتأمين العاملين من إصابات العمل، وتوعيتهم وأصحاب العمل بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس، مما انعكس على قلة الإصابات وثبات مستوى الإنتاجية للمنشآت.

كما تلقى دعوة من داخل شركة (سابك) لزيارة الشركة والاطلاع على إجراءات السلامة التي تلتزم بها "أولًا وثانيًا وثالثًا" -كما يقول المسؤول داخل التقرير- وقد تكلم محمد عن الزيارة الأولى لعائلته للمملكة العربية ، حيث جاء والده موظفًا في (سابك) عام 1991م وأعلن إسلامه بعد 11 عاماً قضاها بين السعوديين هناك، وما لذلك المكان من حنين خاص وفضل على محمد وعائلته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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