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بعد حصوله على قرض بـ1.5 مليون جنيه.. ضبط المتهم بتقديم مستندات مزورة لبنك بالقاهرة

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بعد حصوله على قرض بـ1.5 مليون جنيه.. ضبط المتهم بتقديم مستندات مزورة لبنك بالقاهرة بعد حصوله على قرض بـ1.5 مليون جنيه.. ضبط المتهم بتقديم مستندات مزورة لبنك بالقاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لحصول على قرض مالي من أحد البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموجب مستندات مزورة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من مسؤول أحد البنوك لتضرر البنك من أحد الأشخاص حصل على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب مستندات مزورة.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة البساتين بالقاهرة، إذ تقدم لمسؤولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة القديمة بالقاهرة، طالبًا الحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجاري مزور يفيد كونه صاحب شركة لصناعة الجلود بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالي والاستيلاء على قيمته والتي تقدر بمبلغ مليون و502 ألف جنيه.

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على سجل تجاري باسم الشركة ممهور بخاتم شعار الجمهورية، وبفحصه فنيًا تبين أنه مزور، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات، أقر بارتكابه الواقعة، وأنه قام بتزوير السجل التجاري المضبوط باستخدام أحد البرامج الإلكترونية، وتقديمه للبنك للحصول بموجبه على القرض.

المصرى اليوم

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