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أكد أن التصدي لهم بالاصطفاف خلف السعودية

كشف المتحدث باسم القبائل اليمنية بالشرعية وأبرز أعيان قبائل الحدى الشيخ صالح البخيتي، أن الاحتلال الحوثي الذي يغطي أجزاءً مهمة وواسعة من اليمن في المناطق الشمالية هو في الظاهر احتلال حوثي، بينما في واقع الأمر هو احتلال فارسي خُطط له منذ فترة طويلة جداً، ونُفذ عن طريق ميليشيات الحوثي بأدوات مختلفة وبمساندة داخلية وخارجية.

جاء ذلك في تصريح صحفي خاص عبر فيديو وثقته "سبق"، حيث أكد فيه "البخيتي" أن الاحتلال الفارسي لليمن له أبعاد كبيرة جداً مستعرضاً ما مرت به اليمن خلال السبع سنوات الماضية للحرب والتي وصفها بأنها لا تعني شيئًا بالنسبة للحرب الطويلة في اليمن مع السلالة التي ينحدر منها الحوثي، مضيفًا: "بل هي أطول حرب كونية على وجه الأرض بين الفرس والعرب في اليمن، واختار الفرس اليمن منذ القرن الثالث الهجري إلى يومنا هذا وهم يرون أنهم أصحاب حق إلهي وأصحاب الحق الوحيد في حكم اليمن والولاية وكل هذه الخرافة ممتدة منذ القرن الثالث الهجري حتى يومنا هذا".

وقال "البخيتي": "المملكة العربية السعودية جمعت الكلمة والاصطفاف من خلال قيادتها لقوات التحالف العربي في خندق واحد ضد هذا المخطط الصفوي المخطط الإجرامي الذي يستهدف العقيدة قبل أن يستهدف الأرض والعقل والروح التي تتمثل في العقيدة الإسلامية الصافية والتوحيد".

وأشار "البخيتي" إلى أن الميليشيات الحوثية الصفوية المدعومة من دولة إيران يخططون لما هو أبعد من ذلك، فهو يريدون تحريف المنهج والعقيدة وتأصيل الحقد والكراهية في النفوس، وتأصيل الضلالة والشرك والقداسة لما يسمونه بأوليائهم والولاية المزعومة لسادتهم أو لمراجعهم، كما أعلن عن القبض على خميني جديد أرسل لليمن بعد أن أعد إعداداً جيداً في الحوزاء والمراجع الشيعية في العراق وفي إيران ولبنان وهو الإرهابي حسن علي يحيى العماد الذي قبض عليه من قبل القوات اليمنية الشرعية وكذلك القوات الخاصة السعودية.

وأشاد المتحدث للقبائل اليمنية على وقفة المملكة بجانب اليمن واصفاً الموقف بالشجاع والتاريخي والذي لم يسبق له في التاريخ مثيل ما قام به الملك سلمان حفظه الله، إمام المسلمين وإمام الأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب العرب، وهذه الشجاعة المستمرة والعطاء السخي للشعب اليمني سواءً كشعب أو كدولة والدعم المستمر للدفاع عن الشعب اليمني والدفاع عن كرامته وأرضه وسيادته وعقيدته ورفع الظلم عنه والتعهد بإعادة الشرعية إلى كامل التراب اليمني.

وتابع حديثه قائلاً: "هذا العهد السعودي ليس بخفي، فالمملكة تعلنها في المحافل الدولية بكل شجاعة وليس بالغريب على الأسرة المالكة التي تمتد أصوله على قواعد المؤسس جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز فأبنائه وأحفاده يسيرون على ذلك المنهج وتلك القواعد الراسخة التي تمتد إلى العقيدة السلفية الصحيحة الوسطية".

وأضاف "البخيتي" أن "موقف اليمنيين تجاه ما قام به الملك سلمان -يحفظه الله- والمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً موقف وفاء وإجلال واحترام ولا غرابة فيما قام به الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي؛ فاليمن هو عمق للمملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية هي عمق لنا، والتداخل والتجانس بين القبائل والعادات والتقاليد والعقيدة الواحدة تحتم علينا ويحتم على المملكة الوقوف معنا".

وقال أيضًا: "أكثر شعب وفاءً لقيادته ومليكه وولي عهده هو الشعب السعودي، مثنياً على ولاء الشباب السعودي على تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي من وفاء مطلق وشعب يساهم بكل الوسائل المتاحة له، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن بناء هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية التي تعتبر قلب الأمة العربية ورأس الأمة الإسلامية ككل ومحط احترام كل وفي وكل صادق في الأمة العربية والإسلامية.

ووجه متحدث القبائل اليمنية رسالته إلى الشباب السعودي بالتمسك بقيادتهم وبأمن بلدهم، مضيفاً: "لا يفت في عضدكم أي شعارات زائفة من أي اتجاه كانت، وأن عليكم بالوفاء لهذه القيادة والوفاء لأمتكم ولشعبكم فأنتم تقعون على أفضل وأقدس بقاع الأرض فهي المملكة التي فيها الحرمان الشريفان وفيها قبلة المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادة المملكة وأن يحفظ شعبها وجيشها وأمنها وأن يحقق أحلام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالرؤية العظيمة رؤية 2030 وكذلك المملكة الخضراء".