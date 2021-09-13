أوهمهم بعلاقاته بالمسؤولين.. القبض على نصاب الوظائف الحكومية بالغربية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاستيلائه على مبالغ مالية من بعض المواطنين بعد إيهامهم بقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 3 أشخاص، مقيمين بالغربية، بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية، مدعيًا علاقاته ونفوذه ببعض المسؤولين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسؤولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين زاعمًا قدرته على تعيينهم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.