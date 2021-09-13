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أعلنت كوريا الشمالية نجاح أكاديمية علوم الدفاع الوطني الإطلاق التجريبي للصاروخ المجنح البعيد المدى الذي تم تطويره حديثا.

وشاهد إطلاق الصاروخ باك جونغ تشون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أمين لجنة الحزب المركزية وكيم جونغ سيك وجون إيل هو، نائبا رئيس القسم للجنة الحزب المركزية، وفقًا لبيان حصلت عليه «المصري اليوم» من السفارة الكورية في القاهرة.

واعتبرت بيونغ يانغ، إن عمل صنع الصاروخ المجنح البعيد المدى، السلاح الإستراتيجي، يعتبر ذات أهمية كبيرة في بلوغ الهدف الرئيسي لخطة السنوات الخمس لتطوير علوم الدفاع الوطني واختراع منظومة السلاح، الذي طرحه المؤتمر الثامن للحزب، وفي هذا السياق تم إنجاز التجارب الفرعية الدقيقة وعشرات المرات من التجارب على عمل المحرك في حالة الوقوف والتجارب المختلفة على الطيران والتجارب على التحكم والتوجيه والتجارب على قدرة الرأس وغيرها بنجاح.

وأضافت بيونغ يانغ إن العمل لتطوير منظومة السلاح والذي تم دفعه بهمة ونشاط كعمل نواتي في ظل الاهتمام الخاص للجنة الحزب المركزية، يستأثر بأهمية إستراتيجية في ضمان أمن البلاد وامتلاك وسيلة الردع الفعالة الأخرى لكبح التصرفات العسكرية المعادية لجمهوريتنا من جانب القوى المعادية بشدة.

وأعلنت أن الصواريخ المجنحة نجحت الصواريخ البعيدة المدى التي تم إطلاقها، الهدف المحدد على بعد 1500 كيلومتر بعد طيرانها لمدة 7580 ثانية بما يعادل 126 دقيقة على مدار الطيران الإهليلجى ومدار الطيران على شكل 8، المحددين في السماء فوق أرض الدولة وبحرها الإقليمي.

ولفتت إلى أنه من خلال الإطلاق التجريبي، تطابقت المؤشرات التقنية مثل قوة الدفع لمحرك النفخ بالتربين الذي تم تطويره حديثا، وخصائص التحكم بطيران الصاروخ ودقة التوجيه النهائي والإصابة المعتمدة على أسلوب التقارن الحثي المركب مع ما تقتضيه التصاميم.

وذكرت العاصمة أنه بالتكليف من لجنة الحزب المركزية، أرسل باك جونغ تشون التهنئة الحارة والشكر إلى العلماء في قطاع علوم الدفاع الوطني وأفراد الطبقة العاملة في قطاع الصناعة الحربية الذين حققوا نجاحا في صنع الصاروخ المجنح البعيد المدى.

وأشار إلى أن هذا النجاح هو نتاج رائع أتت به سياسة حزب العمال بإيلاء الأهمية للعلوم والتكنولوجيا للدفاع الوطني، ونجاح ملحوظ تحقق في قطاع الدفاع الوطني الذي انطلق لتنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحزب، ويعد إظهارا واضحا آخر للقدرة التي لا ينضب معينها، للعلوم والتكنولوجيا للدفاع الوطني والصناعة الحربية في بلادنا.

وأكد على أنه ينبغي لقطاع علوم الدفاع الوطني أن يعطي زخما كبيرا لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وقدرتها على ردع الحرب حتى ينجز النجاحات باستمرار في بلوغ الأهداف الضخمة والمستقبلية للقوة الرادعة للحرب.