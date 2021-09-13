5 دول تدعم إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل

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أكدت سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في ليبيا أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بموعدها خطوة أساسية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا.

وأكد سفراء الدول الخمس في بيان مشترك، الاثنين، «انضمامهم للمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بعد إحاطته إلى مجلس الأمن في حث جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس في نوفمبر 2020، التي جرى التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، معتبرا أنها خطوة أساسية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا.

ورحبت الدول بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، لا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.

وأعربت عن الاستعداد لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناء على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة في أثناء الحملة الانتخابية.

وأشادت باستعداد الأطراف الليبية لطي صفحة الصراعات الماضية وراءها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي، داعية إلى الامتثال الكامل لجميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن الدولي.