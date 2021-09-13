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إرشادات «هيئة الدواء» بشأن لقاحات الأنفلونزا في ظل «كورونا»

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إرشادات «هيئة الدواء» بشأن لقاحات الأنفلونزا في ظل «كورونا» إرشادات «هيئة الدواء» بشأن لقاحات الأنفلونزا في ظل «كورونا»

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أكدت هيئة الدواء المصرية، أن هناك نوعان من لقاحات الإنفلونزا، وهما الثلاثي والرباعي، وأضافت أن اللقاح الثلاثي يعمل على توفير الحماية من ثلاث سلالات مختلفة من فيروس الإنفلونزا، بينما يقوم اللقاح الرباعي بتوفير الحماية من ٤ سلالات مختلفة من فيروس الإنفلونزا.

وقالت أنه يتم تطوير لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التكيُّف، نظرًا لأن فيروسات الإنفلونزا تتطور بسرعة كبيرة، ولذلك قد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام، وأوضحت أنه عند تلقى اللقاح، يُنتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة للحماية من الفيروسات، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.
وأضافت الهيئة إنه في حال عدم نجاح اللقاح في منع الإصابة بالإنفلونزا بشكل كامل، فإنه يقلل من شدة أعراض المرض ومن خطر الإصابة بالمضاعفات أو الإصابة بحالة شديدة تستدعي الدخول للمستشفى.
يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، وحرصا منها على تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وحصولهم على الدواء واللقاحات بشكل آمن، وفي ظل التساؤلات الكثيرة المطروحة حاليا بخصوص العلاقة بين وفيروس الأنفلونزا، وتأثير لقاحات كورونا والانفلونزا على صحة الإنسان.

المصرى اليوم

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