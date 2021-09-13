«الروسي للاستثمارات»: «سبوتنيك لايت» فعاليته تصل إلى 83.7 % بين كبار السن

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قال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إن لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي أظهر فعاليته بنسبة ما بين 78.6- 83.7 % ضد فيروس كورونا بين المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما، بحسب «سبوتنيك».

وقال الصندوق إن لقاح «سبوتنيك لايت» أظهر أعلى فعالية ضد فيروس كورونا بين المسنين مقارنة مع اللقاحات المتكونة من الجرعتين، كما أكد اللقاح فعاليته ضد الأحوال الصعبة للمرض بنسبة ما بين 82،1 و87،6%. وتعتمد هذه الإحصائيات على بحث المعلومات حول 40 ألف شخص.

وأضاف الصندوق الروسي أن مؤلفي البحث المنشور هم 15 خبيرا من وزارة الصحة في ولاية بوينس آيرس وكذلك كلية العلوم الطبية لجامعة «لا بلاتا» الوطنية وقسم علم المناعة بمستشفى الأخت ماريا ليودوفيكا للأطفال ومعهد الحوسبة لجامعة بوينس آيرس.