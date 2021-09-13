وزير قطاع الأعمال يشهد مزادًا لبيع الأقطان بالفيوم: نستهدف استعادة عرش القطن المصري عالميًا

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قام هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الإثنين، بزيارة إلى محافظة الفيوم حيث شهد جلسة مزاد لبيع الأقطان بمركز تجميع الحادقة بمدينة الفيوم ضمن منظومة تجارة الأقطان الجديدة للموسم 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وتم إجراء المزاد على نحو 986 قنطار قطن حيث بلغ سعر فتح المزاد 2600 جنيه وتمت الترسية بسعر 3875 جنيها للقنطار الواحد لصالح شركة أو مضاوي.

وأعرب وزير قطاع الأعمال عن سعادته بالنجاح الذي حققته المنظومة الجديدة في الأيام الأولى من تطبيقها للموسم الحالي 2021/2022 والذي يشهد تعميم المنظومة على مختلف المحافظات، بعد التطبيق التجريبي خلال العامين الماضيين في عدد محدود من محافظات الوجهين القبلي والبحري.

وفي هذا السياق، توجه الوزير بالشكر لكل الأطراف المشاركة في نجاح هذه المنظومة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص، والممثلين في اللجنة التنفيذية التي تتولى متابعة تنفيذ هذه المنظومة.

وأكد «توفيق» أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء معبأة في أكياس يتم توفيرها من خلال مراكز التجميع، وتحقق سعر عادل وأعلى عائد للمزارع من خلال نظام المزايدة بمشاركة شركات التجارة حيث يتم بيع الأقطان أمام أعين المزارعين، كما تساهم المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته مما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته عالميًا.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن الجمهود المبذولة لاستعادة عرش القطن المصري عالميا وزيادة أسعاره وتنافسيته، حيث تقوم وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتحديث تكنولوجيا حليج الأقطان لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج، حيث تم الانتهاء من وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم افتتاح 3 محالج أخرى مطورة في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار قبل نهاية العام الجاري 2021، على أن يضاف إليها 3 محالج مطورة أخرى في العام المقبل بما يكفي لحلج كل الإنتاج المصري من القطن.

وزير قطاع الأعمال العام يشهد مزادًا لبيع الأقطان بالفيوم

وزير قطاع الأعمال العام يشهد مزادًا لبيع الأقطان بالفيوم

وزير قطاع الأعمال العام يشهد مزادًا لبيع الأقطان بالفيوم