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موسيماني يمنح بانون راحة 24 ساعة بعد عودته إلى الأهلي

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موسيماني يمنح بانون راحة 24 ساعة بعد عودته إلى الأهلي موسيماني يمنح بانون راحة 24 ساعة بعد عودته إلى الأهلي

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، منح بدر بانون لاعب الفريق راحة اليوم بعد عودته إلى القاهرة وظهوره في ملعب التتش.

وحرص المدير الفني على عقد جلسة مع بانون على هامش مران المستبعدين من مباراة بتروجت الودية، التي تقام في الخامسة من مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان من المقرر أن يصل بدر بانون إلى القاهرة أمس الأحد، عقب انتهاء أجازته السنوية عقب نهاية الموسم، والتي قضاها في بلاده، ولكنه تأخر بسبب ظروف الطيران، وأبلغ الجهاز الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بذلك.

ويخوض الأهلي بعد قليل في الخامسة مساء مباراة ودية أمام نظيره بتروجت في إطار استعدادات المارد الأحمر للموسم الكروي الجديد.

ويستعد الأهلي للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي، على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.‏

المصرى اليوم

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