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إختبار طبى لاكرم توفيق قبل معسكر الإسكندرية لتحديد موقفه من المشاركة فى السوبر

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إختبار طبى لاكرم توفيق قبل معسكر الإسكندرية لتحديد موقفه من المشاركة فى السوبر إختبار طبى لاكرم توفيق قبل معسكر الإسكندرية لتحديد موقفه من المشاركة فى السوبر

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يخضع أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتقييم طبى خلال الايام المقبلة لمعرفة مدى جاهزيتة ل لمشاركة في المباريات المقبلة للاهلى أمام طلائع الجيش فى السوبر المحلى وكذلك مواجهة انبى فى كأس بعد تعافية من الاصابة التى تعرض لها فى الوجه خلال مشاركتة فى تدريبات الوطنى الأخيرة ومشاركتة في المران الجماعيى للاهلى أمس بعد تخلصه من واقي الوجه.

وشارك توفيق في المران الذي خصصه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لمجموعة اللاعبين الدوليين، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية.

ويواصل الأهلي استعداداته للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام ‏الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.‏

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور ‏الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد، وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل ‏أمام بتروجت.‏

وأكد اتحاد الكرة في خطاب إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على ‏استاد الجيش ببرج العرب.‏

المصرى اليوم

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