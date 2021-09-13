رسميًا.. سموحة يعلن تعاقده مع بهاء مجدي

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أعلن نادي سموحة رسميًا تعاقده مع بهاء مجدي، ظهير أيسر ناديي الزمالك والبنك الأهلي السابق، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن سموحة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» التعاقد مع بهاء مجدي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد رحيله عن صفوف البنك الاهلي، في نهاية الموسم المنقضي.

يذكر أن سموحة دعم حتى الآن صفوفه بالتعاقد مع كل من عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه، لاعبا النادي الأهلي والغيني إليا سيلا، مهاجم اتحاد تطاوين التونسي والأنجولي داسافا وأحمد عيد مدافع سيراميكا كليوباترا ومصطفى الخواجة صانع ألعاب أبوقير للأسمدة وعبدالرحمن عامر، لاعب خط وسط إنبي.