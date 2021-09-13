أسطورة مانشستر يونايتد يرد على اتهام محمد صلاح بالأنانية

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شهدت السنوات القليلة الماضية اتهام الكثير من النجوم السابقين وبعض الإعلاميين في إنجلترا للمهاجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي بالأنانية، وأنه لا يتعاون مع زملائه في الملعب بقدر حرصه على تسجيل الأهداف.

وبعد انتقاده له أكثر من مرة في السابق، دافع أسطورة فريق مانشستر يونايتد والكرة الإنجليزية السابق، جاري نيفيل، عن محمد صلاح، مؤكداً أن اتهامه بالأنانية هو افتراء كبير لا أساس له من الصحة.

وسجل محمد صلاح أمس في شباك فريق ليدز يونايتد، هدفه رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط إشادة عالمية بتفوق الفرعون المصري.

وقال جاري نيفيل في تحليله لأداء محمد صلاح، بشبكة «سكاي» الرياضية البريطانية، عقب مباراة ليدز يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز: «عندما عاد محمد صلاح من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز، لم اتخيل أبداً أن يكون هو هذا اللاعب العملاق الذي نشاهده الآن يبدع مع ليفربول».

وأضاف جاري نيفيل: «أنه أحد أبرز القناصين في الدوري الإنجليزي الممتاز، البعض ينتقده بدعوى الأنانية، لكنه ليس أناني، إنه لاعب رائع جداً».