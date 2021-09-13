«صحة الحيوان»: 3 دورات تدريبية لتأهيل 58 طالبًا من كليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم لسوق العمل

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية بتفعيل الدور التدريبي والتوعوي والارشادي والمجتمعي لمعامل وزارة الزراعة لبناء قدرات وتنمية مهارت وتجهيز الكوادر البشرية من الطلبة وحديثى التخرج من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري وتجهيزهم لمواجهة تحديات سوق العمل والمشاكل الحقلية.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن هذه الدورات تأتي في إطار متابعة هذه الأنشطة لما لها من مردود على المنظومة البحثية والأثر الإنمائى على المجتمع، موضحًا أنه مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19، أقيمت على مدار الشهر الماضي 3 دورات تدريبية بمعمل شبين الكوم الأولى تحت عنوان «التشخيص البكتريولوجى لمعمل متخصص لامراض الدواجن»، والثانية تحت عنوان «تطبيق نظام الهاسب في المنشآت الغذائية»، والثالثة تحت عنوان «إدارة وإنشاء عيادة بيطرية لتشخيص أمراض الدواجن»، بحضور 58 متدرب ومتدربة من كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم.

وأضاف «شاهين»، أن المتدربين أشادوا في تلك الدورات التي تم افتتاحها وختامها باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس عبر المنصة الإلكترونية لمركز التدريب والتعلم والاستشارات بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة في تلك الدورات لتجهيزهم للعمل في مراكز تجميع الألبان أو مزارع الدواجن.

‏وأوضح مدير المعهد أن تلك الدورات التدريبية التي تعقد بالمعهد وفروعه تعمل على توفير بيئة مُناسِبَة لاكتسابِ المهارات والخبراتِ على يد مُدرّبين متخصصين من خلال خطة علمية بحثية منهجية لبناء العنصر البشري.

ولفت «شاهين»، إلى أن تلك الدورات العلمية لتدريب الطلبة وحديثى التخرج للعمل بأيديهم لصقل مهاراتهم العملية وبناء قدراتهم للمنافسة في سوق العمل الذي يحتاجُ إلى الكَفاءةِ والمَهارَة والقدرةِ على مواكبةِ الحياةِ موجهًا الشكر للمدربين لدورهم في التوعية بأهمية البحوث التطبيقية وخدمة المجتمع، مع ضرورة بذل المزيد من العمل لأنجاح الدور الخدمى والتوعوى الذي يقوم به معهد بحوث الصحة الحيوانية وفروعه المختلفة لخدمة مصرنا الحبيبة.

وأشار مدير معهد صحة الحيوان إلى أن هذه الدورات تساهم في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى العلمى والثقافى؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع الباحثين، وتعليمهم المهارات الجديدة، لتطوير مهاراتهم الفردية.

ومن ناحيته، أكد د. عصام كامل، مدير مركز التدريب، على أهمية تلك الدورات التي تتيح للمتدربين فرصه التناقش والتحاور والإطلاع على خبرات الزملاء بالمعامل والتواصل معهم لمعرفة المعوقات التي توجههم والعمل على حلها، موضحًا أن هناك سلسلة من الدورات في هذا المجال سيتم تنفيذها في جميع محافظات مصر.

دورة تدريبية في معهد صحة الحيوان

دورة تدريبية في معهد صحة الحيوان