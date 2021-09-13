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أمطار متوقعة على 3 مناطق والمدينة الأعلى حرارة

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أمطار متوقعة على 3 مناطق والمدينة الأعلى حرارة أمطار متوقعة على 3 مناطق والمدينة الأعلى حرارة
سجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة لليوم الثاني على التوالي في المملكة بواقع 42 درجة تلتها مكة المكرمة بـ 41 في حين سجلت السودة أقل درجة بـ 21.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدن بمدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي )، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي والأوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


الوطن السعودية

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