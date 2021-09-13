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"أيتام جدة" تشارك في جائزة أمير مكة لحفظ القرآن

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"أيتام جدة" تشارك في جائزة أمير مكة لحفظ القرآن "أيتام جدة" تشارك في جائزة أمير مكة لحفظ القرآن
بمشاركة 117 متسابقًا يمثلون جمعيات الرعاية

شاركت جمعية أيتام جدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جائزة أمير منطقة مكة المكرمة لحفظ القرآن الكريم لأيتام المملكة العربية .

تنظم الجائزة، مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمكة، بمشاركة 117 متسابقًا يمثلون جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية أيتام جدة، د. محمد ناقرو، إن مشاركة الجمعية ممثلة في أيتامها في جائزة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، هي فرصة فريدة بفرادة هذه المبادرة القرآنية، التي تتيح لأيتامنا في كل أرجاء الوطن التنافس في حفظ القرآن الكريم وتعلّمه.

وأضاف، أن الجائزة تهدف إلى الرقيّ بمستوى أبنائنا الأيتام علميًا وتربويًا واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالخير والنفع.

وقدم "ناقرو" شكره وامتنانه للأمير خالد الفيصل، على رعايته لهذه الجائزة، واهتمامه بفئة الأيتام، وهي ليست مستغربة على قادة هذه البلاد منذُ تأسيسها إلى يومنا هذا، ما يدل على الارتباط الوثيق بين هذه البلاد والقرآن الكريم فهو دستورها ومنهجها القويم.

وأشاد بجهود الجمعيات المشاركة والمنفذة لهذه المبادرة ويأتي في مقدمتهم مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية "خيركم" لحفظ القرآن الكريم، متمنيًا أن تتكلل الجهود بالنجاح، وأن تحقق هذه الجائزة أهدافها في إطار خدمة الأيتام والارتقاء بهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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