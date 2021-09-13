جاري نيفيل يكشف أسباب كثرة أهداف محمد صلاح: يشبه رونالدو

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كشف الأسطورة الإنجليزي، جاري نيفيل، قلب دفاع منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد السابق، عن الأسباب التي من وجهة نظره وراء تسجيل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي الكثير من الأهداف مع الريدز رغم كونه يلعب في مركز الجناح وليس مهاجماً صريحاً.

وسجل محمد صلاح أمس في شباك فريق ليدز يونايتد، هدفه رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط إشادة عالمية بتفوق الفرعون المصري.

وقال جاري نيفيل، المحلل الرياضي حالياً بشبكة «سكاي» الرياضية البريطانية: «محمد صلاح من المهاجمين البارزين، رغم أنه ليس مهاجماً صريحاً ولكنه يتحول للمهاجم الصريح عندما يأتي من جهة اليمين ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويهدد شباك الخصوم مستغلاً قدمه اليسرى الساحرة».

وأضاف جاري نيفيل: «محمد صلاح من وجهة نظري يشبه كريستيانو رونالدو، من حيث التسجيل بشكل فردي في تسجيل الأهداف، وهو يتفوق في هذا الجانب على زميليه في هجوم ليفربول السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو».