إليسا تهنئ أصالة بزواجها: «المهم تكوني مبسوطة وتعيشي كيف ما بتلاقي السعادة»

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حرصت الفنانة إليسا، على تهنئة المطربة السورية أصالة، بمناسبة زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

كتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة، «تويتر»: «مبروك صولا على زواجك ويارب يكتبلك كل الحب والسعادة اللي بتستحقيهن، المهم تكوني مبسوطة وتعيشي كيف ما بتلاقي السعادة، وبشوفك قريبا يا عروس».

كانت خرجت أصالة عن صمتها وأعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام» ،قائلة :«من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسى كصديق غالى بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كل شى بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إنى بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمنى بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو».

وتابعت: «وأدعو الله أن أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبتى وأصدقائى وجميع من حولى.. وللغالى الحبيب والصديق واللى قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجى فائق حسن كل ما جمعته من شعور فيه حب كبير وأمان وسعى لإسعادك ما حييت.. وبعرف إنك بتبادلنى ذات الشعور وذات العهد».