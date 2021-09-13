محافظ أسوان يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في إدفو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حزمة من المشروعات المتنوعة بمبادرة حياة كريمة، بمختلف قطاعات العمل العام بقرى الرديسية بحرى والطوناب والتي تخدم حوالى 120 ألف نسمة بـ 44 قرية فرعية ونجع تابعين للوحدات المحلية بمركز أدفو.

رافقه في جولته الميدانية نائب المحافظ أحمد شعبان، والقيادات التنفيذية حيث أعطي اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بإنشاء أسوار وأبراج حراسة حول المشروعات الكبرى من أجل تأمين المهمات والمعدات والتجهيزات الخاصة بهذه المشروعات، بجانب نقل تجربة وآلية عمل الشركات التي حققت أعلي معدلات في التنفيذ لباقي الشركات والمقاولين الأخرين لتحفيزهم وتشجيعهم وإكسابهم الخبرة للإسراع بتنفيذ الأعمال الجارية وتحقيق الجودة المطلوبة.

وفي إستجابة سريعة من أشرف عطية لأهالي قرية العدوة والتي تم إنشاؤها عام 1963 أعطي تكليفاته لمدير الإدارة الصحية بإدفو بإعادة الشئ لأصله ورفع كفاءة الوحدة الصحية وتشغيلها بعد إعادة تخطيطها وتنظيم العيادات الخارجية واللاندسكيب من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القرية على الوجه الأكمل، موجهاً بأهمية التنسيق بين الجهات المنفذة بإشراف من نائب المحافظ لأنهاء أي معوقات أو تضارب يعوق عمليات التنفيذ للمشروعات، علاوة على توافر قاعدة معلومات متكاملة عن بيانات المشروعات وخاصة معدلات الأعمال الجارية.

فيما استهل أشرف عطية جولته بتفقد مشروع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 40 % ليخدم حوالى 55 ألف نسمة، وهو يضم محطة معالجة بطاقة 7.5 ألف م3/يوم، بجانب محطات الرفع والشبكات.

كما تفقد المحافظ مشروع مجمع الخدمات بالرديسية بحرى والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه ويضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين حيث أن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن إنشاء 30 مجمع منهم 13 مجمع بمركز إدفو.

وعقب ذلك تفقد عطية مشروع إنشاء مركز شباب خور الزق بتكلفة 6 مليون جنيه وبمساحة 3 ألاف م2 تضم مبنى إدارى مكون من أرضى وطابقين، بجانب ملعب بالنجيل الصناعى على مساحة ألف م2 متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة، وقد وجه المحافظ بأن يكون هناك رؤية مستقبلية للتوسعات ليستوعب المركز أكثر من نشاط رياضي وشبابي، فيما قام ممثلي أهالي قرية العطواني بتقديم كتاب الله «القرآن الكريم» لمحافظ أسوان تقديراً لجهودة في رفع مستوي معيشة المواطنين داخل القرى من خلال تلبية المطالب الجماهيرية ورفع كفاءة المرافق والخدمات العامة.