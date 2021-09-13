علي أبو جريشة: طلعت يوسف الأنسب للإسماعيلي في تلك المرحلة

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أكد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن طلعت يوسف، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدراويش، هو الأنسب لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال علي أبو جريشة، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الاثنين، :”طلعت يوسف أحد أفضل المدربين فى مصر واختياره جاء لأنه الأنسب للفريق فى تلك الفترة بجانب اتساق طريقة لعبه مع طريقة لعب النادى الإسماعيلى”.

وأضاف :”الجهاز الفنى يضم مجموعة متجانسة ومترابطة وهدفنا تقديم أداء أفضل يسعد الجماهير العاشقة للفريق والذين نتمنى مساندتهم للاعبين من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة”.

وتابع :”بالتأكيد سيكون هناك دعم لكنه وفقا لرؤية وقرار الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف واتمنى من الجميع الهدوء واعلاء مصلحة النادى فوق أى اعتبار وتجنب وضع الضغوط على الجهاز الفنى للمضى قدما نحو الأمام والبعد عن سيناريو الموسم الماضى”.

وأتم حديثه :”عشت المجد مع الإسماعيلى كلاعبا وسنقاتل جميعا فى الوقت الحالى لتكراره واود أن اشكر الجماهير التى تقدم كل الدعم لفريقها دون أى مصلحة”.