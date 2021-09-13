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محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف وتطوير الكورنيش بطنطا

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محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف وتطوير الكورنيش بطنطا محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف وتطوير الكورنيش بطنطا

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال جولته الصباحية، اليوم الاثنين، أعمال الرصف الجارية بمدينة طنطا، حيث تفقد أعمال الرصف بشارع الأزهر بمنطقة قحافة، إذ يتم رصف الشارع وجميع الشوارع المتفرعة منه وذلك بعد إدخال كافة المرافق.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش طنطا، حيث يتم تدبيش الجزء الأخير بنهاية كوبري قحافة، إلى جانب تفقد أعمال تطوير الكورنيش من جهة كوبري الغفران، حيث تم إدخال الغاز، الصرف، وضع طبقة السن وتدبيش الترعة بطول الكورنيش من كوبري قحافة حتى سكة المحلة بطول 3700 متر، حيث يتم تطوير الجزء من سكة المحلة حتى كوبري الغفران ضمن الخطة الاستثمارية ومن كوبري الغفران حتى كوبري قحافة ضمن خطة تطوير العشوائيات.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير نفق قحافة الرابط بين منطقة قحافة ومنطقة الإستاد،حيث تم تكسير الحوائط ووضع طبقة الخرسانة أسفل النفق لمنع تسرب المياه، وجاري الانتهاء منه خلال الشهر القادم.

المصرى اليوم

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