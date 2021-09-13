محافظ المنوفية: «مشروعك» نفذ 90 مشروعًا بتمويل 17 مليون جنية خلال أغسطس

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قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم خلال شهر أغسطس الماضى في تنفيذ 90 مشروعا بتمويل ما يزيد عن 16 مليون و713 ألف جنية وتوفير 154 فرصة عمل بنطاق المحافظة، مؤكدًا على اهمية برنامج «مشروعك» والتى تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية في خلق فرص عمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، أن برنامج «مشروعك» عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جهود الدولة نحو الإتجاه إلى الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.



كما وجه محافظ المنوفية بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القرى وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وذلك للإستفاده من مزايا البرنامج وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات القياده السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة للحد من البطاله وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.