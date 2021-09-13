محافظا المنوفية وكفر الشيخ ورئيس جامعة المنوفية يزورون مصابي «فريق كرة السرعة» (صور)

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استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الإثنين، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ونائبه عمرو البشبيشي، وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب، على هامش زيارتهم للاطمئنان على الحالة الصحية لحالتين من مصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق والتأكد من إستمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

قدم محافظ كفر الشيخ مدي شكره وعمق تقديره لمحافظ المنوفية على جهوده المبذولة ورعايته الكاملة لمصابي الحادث وتوفير الإمكانيات والإحتياجات اللازمة لهم على أعلى مستوى منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث.

واستقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية محافظا المنوفية وكفر الشيخ بمقر الجامعة، وقاموا عقب الاستقبال بزيارة ميدانية للمستشفى الجامعى للوقوف على الحالة الصحية للاعبتى فريق كرة السرعة المتبقيان من أعضاء الفريق، بحضور الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، حيث اطمأن المحافظان من الأطقم الطبية على حالة المصابين ومدي تماثلهم للعلاج.

وأشار رئيس جامعة المنوفية بأنه تم خروج حالتين من مصابى الفريق لإستكمال رحلة العلاج بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، مؤكداً على إستمرار التواصل والتنسيق الكامل مع جامعة كفر الشيخ لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم على الوجه الأكمل للوصول بهم إلى مراحل التأهيل والعودة للحياة الطبيعية.

وخلال تفقدهم وجه محافظ كفر الشيخ كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تقديم أوجه الدعم الطبى والمعنوى للمصابين وعلى رأسهم محافظ المنوفية ورئيس الجامعة وكافة الأطقم الطبية، موجها رسالته لأهالى المصابين بأن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف بجانب أبنائهم لتجاوز هذه المرحلة وتقديم أوجه الرعاية لهم كونهم أبطالاً رياضيين، هذا وقد أعرب أهالى الفريق عن شكرهم وتقديرهم على ما لمسوه من وقوف ودعم كافة أجهزة الدولة وحرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة للفريق بالتنسيق مع جامعة المنوفية وتوفير كافة أوجه سبل الرعاية الطبية وتقديم الدعم اللازم على أعلى مستوى حرصاً على صحتهم وسلامتهم.