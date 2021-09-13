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"استئناف الرياض" تدين 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جريمة غسل أموال لـ 17 مليار ريال

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"استئناف الرياض" تدين 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جريمة غسل أموال لـ 17 مليار ريال "استئناف الرياض" تدين 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جريمة غسل أموال لـ 17 مليار ريال
عاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً وإبعاد غير السعوديين

أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.
وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الجرمية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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