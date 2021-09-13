"طالبان" ترفض اتهامها بإيواء "الظواهري" في أفغانستان

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"موريل" حمل الحركة مسؤولية احتضانه

ذكر المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم، اليوم (الاثنين)، أن "طالبان" لا تؤوي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في أفغانستان، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وقال "نعيم" "إن التقارير التي تحدثت عن إيواء الحركة للظواهري في أفغانستان، غير صحيحة".

وأضاف: "هذه كذبة، لا علاقة لها بالحقيقة بتاتًا".

وجاء تصريح "نعيم" رداً على القائم بأعمال جهاز الاستخبارات المركزية الأميركي السابق مايكل موريل، الذي قال في وقت سابق: "إن أيمن الظواهري يعيش في أفغانستان، وأن حركة طالبان تؤويه".