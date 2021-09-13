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أعلنت رابطة إعلامي الواحات انطلاق مبادرة «الواحات تستحق»، وذلك في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب شعبنا العظيم.

وقالت الكاتبة الصحفية محاسن السنوسي، المتحدث باسم الرابطة: «قررنا نحن رابطة إعلامي الواحات ممثلين عن المجتمع المدني، ومن العاملين في مجال الإعلام والصحافة المصرية ومن أبناء الواحات، التواصل والتعاون المستمرمع الأهل بالواحات البحرية وإطلاق العديد من المبادرات الإعلامية والثقافية والتوعوية في اتجاه بناء الوعي المجتمعي».

وأضافت: «طموحاتنا لاتتوقف، ونهدف إلى تبني قضايا الواحات البحرية وأهلها على أن تكون رابطة إعلامي الواحات منبرًا لصوت الجميع، وقنوات اتصال مع كل المسؤولين في الدولة، بما يمنحه لنا القانون والدستور».

وقالت السنوسي إن عنوان المبادرة «الواحات تستحق» هو شعور منا ومن الجميع بأن الواحات تستحق الأفضل دائما، موضحة أننا نعلن عن واجبنا نحو المجتمع من واقع أنشطة وأعمال مختلفة نبدأها بمجموعة من الورش والتدريبات الإعلامية المتكاملة تساعد شباب وأهالي الواحات على صياغة مستقبل أفضل لهم ولمشروعاتهم، وذلك من خلال مجموعة من أمهر المدربين والإعلاميين في مصر «سنعلن عن التفاصل قريبًا».

وأضافت: كما نسعد بدعوة عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحف والقنوات الفضائية للواحات بشكل دوري لتقديم الواحات كنموذج يحتذي به في مختلف المجالات ونشر صورها الإيجابية في مختلف المنصات.

وأعلنت السنوسي، «نستعد لإطلاق موقعا إلكترونيا باللغتين العربية والانجليزية ليكون صوتا مسموعا للواحات يصل للعالم على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ويحتضن مواهب شباب الواحات المختلفة في الكتابة وكل المجالات، كما سيعمل على إبراز الأنشطة المختلفة التراثية والمشروعات الصغيرة والنجاحات المبهرة والشخصيات المميزة من مواطني الواحات، لأن #الواحات_تستحق».