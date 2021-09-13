لحماية حدودها.. إسرائيل تزود جيشها بـ«روبوت مسلح» بمواصفات فائقة

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أعلنت شركة إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن صناعة «روبوت مسلح» يتم التحكم فيه عن بعد، بحيث يمكنه القيام بدوريات في مناطق القتال وتعقب «المتسللين» وفتح النار عليهم وقنصهم.

قدّمت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، الروبوت «ريكس أم كيه 11»، المملوكة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ تعد المركبة غير المأهولة أحدث إضافة إلى عالم تكنولوجيا التسليح عقب الطائرات بدون طيار، والتي تعيد تشكيل ساحة المعركة الحديثة بسرعة، بحسب «أسوشيتد برس».

لاحتلال الإسرائيلي يزود جيشه بروبوت لتعقب وقنص المتسللين على الحدود

لاحتلال الإسرائيلي يزود جيشه بروبوت لتعقب وقنص المتسللين على الحدود

وكشف نائب رئيس قسم الأنظمة الذاتية في الشركة، راني أفني، لوكالة «أسوشيتيد برس» بعض مواصفات هذا الروبوت، مشيرا إلى أنه «يتم تشغيله بواسطة جهاز لوحي إلكتروني، ويمكن تجهيزه بمدفعين رشاشين وكاميرات وأجهزة استشعار»، كما أنه «يمكن للروبوت جمع المعلومات الاستخبارية للقوات البرية، ونقل الجنود الجرحى والإمدادات داخل وخارج المعركة، وضرب الأهداف القريبة».

لاحتلال الإسرائيلي يزود جيشه بروبوت لتعقب وقنص المتسللين على الحدود

وبحسب «أسوشيتد برس»، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم حاليا مركبة روبوتية أصغر، ولكنها مماثلة تسمى «جاكوار» للقيام بدوريات على الحدود مع قطاع غزة والمساعدة في فرض الحصار الذي فرضته إسرائيل في عام 2007.