مصرع عامل وإصابة 10 أشخاص فى حادثي تصادم منفصلين بسوهاج

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لقى عامل مصرعه، وأصيب 10 أشخاص آخرين، الإثنين، بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادثى تصادم منفصلين بدائرة مركزى طما والمنشاة بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وفى الحادث الأول بمركز طما.

وتبين للرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث المركز، مصرع على. خ. م «58 سنة- عامل» ويقيم بمحافظة أسيوط، حيث كان يستقل دراجة نارية «تروسيكل» برفقة نجله محمود. ع. خ «14 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز، فاختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشجرة نخيل مما أدي لإنقلابه على جانب الطريق ووفاة المذكور.

وفي الحادث الثانى بمركز المنشاة، أصيب 10 أشخاص بإصابات وجروج وكسور متفرقة في حادث تصادم وقع على الطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز، بين سيارة ملاكي قيادة إبراهيم. ح. أ «26 سنة- حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق»، وسيارة «نقل» قيادة محمد. ج. ع «24 سنة- سائق»، وتبين أن قائد السيارة الأولى كان متوجهاً لإدارة المرور لترخيصها فاختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بالسيارة الثانية، ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى، وشقيقه، وقائد السيارة الثانية، و3 من أشقائه، و4 أشخاص آخرين من مستقلي السيارة الثانية بصندوقها الخلفي، بإصابات وجروح وكسور متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات المنشاة المركزى، وسوهاج الجامعى، وسوهاج العام، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.