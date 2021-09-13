«المركزي لبحوث الثروة السمكية»: برنامج تدريبي حول تداول الأسماك ومعاملات ما بعد الحصاد

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أعلن المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة أبو حماد، محافظه الشرقية، عن تنظيم البرنامج التدريبي بعنوان تداول الأسماك ومعاملات ما بعد الحصاد في الفترة من ١٩: ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ وذلك بمقر المعمل.

وقالت د. أميرة الحنفي، مدير المعمل، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن ذلك يأتي انطلاقًا من أهمية معاملات الأسماك بعد الحصاد وما لها من تأثير كبير على جودة المنتج النهائي حتى يصل للمستهلك وأهمية التصنيع السمكي واهتمام الدولة به لإضافه قيمة مضافة جديدة لمنتجات الأسماك والوصول لمنتج نهائي عالي الجودة.

وأضافت «الحنفي»، أن البرنامج يتضمن مجموعة من الموضوعات الهامة وهي الأسس الصحيحة لتداول الأسماك ومعاملات ما بعد الحصاد والممارسات الجيدة لحفظ وتصنيع الأسماك ومنتجات القيمة المضافة للأسماك وتأثير التغذية وجودة المياه على جوده المنتج النهائي من الأسماك.

وأوضحت مدير معمل بحوث الثروة السمكية أن البرنامج يناقش أيضًا كيفية الاستفادة من مخلفات الأسماك وجودة الأسماك وعلامات الفساد، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية يقوم بها مجموعة من الباحثين المتخصصين بالمعمل، ويستهدف البرنامج تدريب 25 من العاملين في قطاع الأسماك والخريجين.