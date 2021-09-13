«المحامين»: فتح باب التسجيل بمعهد محاماة أسيوط 20 سبتمبر

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أعلنت نقابة المحامين، عن فتح نقابتي شمال أسيوط، وجنوب أسيوط، عن فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة لمعهد المحاماة بالنقابتين، يوم 20 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وإشراف أعضاء مجلس الفرعيتين.

وأوضحت النقاباتان في الإعلان الذي نشرته صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن التسجيل لدي الموظف المختص بمقر النقابة الفرعية، على أن يعلن عن موعد انطلاق الدورة، بعد اكتمال العدد المطلوب، وطالبت النقابة جميع محامى الجدول العام بسرعة الاشتراك وتسجيل الأسماء، مع سداد الرسوم أو تقديم ما يفيد سدادها.