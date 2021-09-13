هل برشلونة فريق سيء بدون ميسي؟ مدرب بايرن ميونخ يرد

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يترقب العالم غداً الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، مباراة من العيار الثقيل بين فريقي برشلونة الإسباني ونظيره بايرن ميونخ الألماني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2021/2022.

وكان الفريقان قد التقيا في دور الستة عشر من البطولة في الموسم قبل الماضي وتلقى العملاق الكتالوني هزيمة قياسية قوامها 8 أهداف لهدفين، ووقتها كان النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي لا يزال لاعباً في صفوف البارسا.

وأدلى يوليان ناجلزمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بتصريحات اليوم الاثنين تحدث فيها عن المباراة، والمواجهة الصعبة المرتقبة بين الفريقين، مؤكدا أن الأمور اختلفت كثيراً حالياً في الفريقين عما كانت عليه في مباراة الـ 8-2.

يوليان ناجلزمان - صورة أرشيفية

وكان المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا هانزي فليك، هو مدرب بايرن ميونخ، في هذه المباراة، بينما كان يقود برشلونة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي.

وقال ناجلزمان، رداً على سؤال بشأن المباراة وتوقعاته لشكل برشلونة بدون النجم التاريخي للفريق على مدار سنوات طويلة ليونيل ميسي: حتى بدون ميسي، برشلونة لديه لاعبون آخرون مميززن ويلعبون دوراً مهماً في الفريق مثل فرينكي دي يونج وبيدري.

وأوضح مدرب بايرن ميونخ: نحن مستعدون لكل شيء، لا أعتقد أن برشلونة فريق أسوأ بكثير بدون ميسي، لكننا نريد بالتأكيد حصد الثلاث نقاط في كامب نو.

وأضاف يوليان ناجلزمان: طموح بايرن ميونخ هو أن يكون من بين أفضل ثلاثة أندية في أوروبا خلال الفترة المقبلة.