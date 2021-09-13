أخبار عاجلة

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
«صلاح» يقتحم قائمة العظماء الـ10 فى تاريخ نادى ليفربول بـ 130 هدفًا -
٤٤٪ ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الهندسية خلال 8 أشهر -
«زي النهارده».. وفاة الصحفي واللغوى اللبناني أحمد فارس الشدياق 20 سبتمبر 1887 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة تحية كاريوكا 20 سبتمبر 1999 -
«زي النهارده».. طالبان تغتال رئيس أفغانستان برهان الدين رباني 20 سبتمبر 2011 -
إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صعود جماعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق

Print
صعود جماعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق صعود جماعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات، الاثنين، على صعود جماعي بدعم من عمليات شراء مؤسسية قادها المستثمرون الأجانب والعرب في الوقت الذي اتجهت فيه تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (اي جي اكس 30) بنسبة 0.94% بما يعادل 103 نقاط ليغلق عند مستوى 11140 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي (اي جي اكس 70) متساوي الأوزان بنسبة 2.38% تعادل 67 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 2913 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقًا (اي جي اكس 100) متساوي الأوزان الذي ارتفع بنسبة بلغت 2.04% تعادل 78 نقطة، ليغلق عند مستوى 3911 نقطة وبلغت أحجام التداول نحو 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط وذلك بتداول نحو 404.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 49.4 ألف صفقة بيع وشراء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»