صعود جماعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق

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أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات، الاثنين، على صعود جماعي بدعم من عمليات شراء مؤسسية قادها المستثمرون الأجانب والعرب في الوقت الذي اتجهت فيه تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (اي جي اكس 30) بنسبة 0.94% بما يعادل 103 نقاط ليغلق عند مستوى 11140 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي (اي جي اكس 70) متساوي الأوزان بنسبة 2.38% تعادل 67 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 2913 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقًا (اي جي اكس 100) متساوي الأوزان الذي ارتفع بنسبة بلغت 2.04% تعادل 78 نقطة، ليغلق عند مستوى 3911 نقطة وبلغت أحجام التداول نحو 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط وذلك بتداول نحو 404.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 49.4 ألف صفقة بيع وشراء.