«البيطريين»: استلام المرحلة الأولى لإنشاء نادي النقابة العامة في بورسعيد

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن توجه لجنة من النقابة العامة، يوم الخميس ٩ سبتمبر، إلى محافظة بورسعيد للإستلام الإبتدائي للمرحلة الأولى لعملية إنشاء نادي النقابة العامة في بورسعيد، على أن يتم تسليم النادي لجهاز المشروعات لتنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة في إنشاء الدور الثاني علوي.

وأضافت النقابة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وذلك تنفيذا لقرار المجلس باستلام المرحلة الاولى وسداد باقي المستحقات المالية في المستخلص النهائي لتلك المرحلة، وشارك في أعمال الاستلام الدكتور ايهاب هلال، رئيس النقابة الفرعية ببورسعيد، وأعضاء النقابة الفرعية والمستشار الهندسي للنقابة العامة لهذا المشروع وكذلك مفوض جهاز المشروعات».

وأضافت: «وتشكلت اللجنة من الدكتورة ياسمين ابو الخير، وكيل المجلس، والدكتور محمد شفيق، الأمين العام، والدكتور محمد حجازي، أمين الصندوق المساعد، ومحمد عرفة، المدير المالي، وأشرف عبدالحميد، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة العامة، وبتكليف من الدكتور خالد سليم، النقيب العام».