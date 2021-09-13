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بيراميدز يعقد مؤتمر صحفى غدًا لتقديم المدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون

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بيراميدز يعقد مؤتمر صحفى غدًا لتقديم المدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون بيراميدز يعقد مؤتمر صحفى غدًا لتقديم المدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون

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يقوم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء.

على أن يقام المؤتمر في الخامسة من مساء الثلاثاء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي. ويتحدث المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي عن المدير الفني الجديد ورؤية النادي وتطلعاته وخططه في ظل وجود جلال على رأس القيادة الفنية للنادي خلال الفترة القادمة، والحديث عن تفاصيل التعاقد مع المدرب.

وسيتحدث الكابتن إيهاب جلال عن رؤيته لمستقبل نادي بيراميدز وتحضيراته للموسم الجديد الذي يرتبط فيه فريق الكرة ببطولات هامة في كأس والدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التعريف بجهازه المعاون في مهمته مع النادي.

وسيكون على رأس الحاضرين للمؤتمر الصحفي، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات.

المصرى اليوم

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