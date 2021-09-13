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رئيس جهاز "6 أكتوبر" يتابع سير العمل بمشروع تقاطع 8 "كوبري + نفق" وأعمال المونوريل بالمدينة

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رئيس جهاز "6 أكتوبر" يتابع سير العمل بمشروع تقاطع 8 "كوبري + نفق" وأعمال المونوريل بالمدينة رئيس جهاز "6 أكتوبر" يتابع سير العمل بمشروع تقاطع 8 "كوبري + نفق" وأعمال المونوريل بالمدينة

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قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمشروع تقاطع ٨ (كوبرى + نفق)، ويخدُم القادم من الطريق الدائري إلى طريق الواحات والعكس، بهدف التيسير على القائمين ومرتادي مدن أكتوبر، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن طول الكوبري يصل إلى 800 م تقريباً وعرض ١٦ متراً (4 حارات مرورية)، ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات فى اتجاه الفيوم، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال للكوبري.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن طول النفق يبلغ حوالى 800 متر، وعرض ١٦ متراً ( 4 حارات مرورية)، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري، ومتوقع الانتهاء منه نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن تنفيذ هذا المشروع سوف يوفر الوقت لمستخدميه إلى ما يقرب من الساعة، بالإضافة إلى توفير الوقود للمركبات، مشدداً خلال جولته على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وفي سياق متصل، عقد المهندس عادل النجار، اجتماعاً عاجلاً بحضور مسئولي جهاز المدينة وعدد من مسئولي شركة المقاولون العرب، لدراسة كافة الحلول المرورية المقترحة أثناء وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع القومى "المونوريل" .

وتناول الاجتماع، مناقشة أعمال مرور المونوريل بالمحور المركزي، مروراً بميدان الحصري، وأيضاً محور ٢٦ يوليو، ودراسة مرور المونوريل بجانب نادي ٦ أكتوبر .

وأكد المهندس عادل النجار، على مديرى الإدارات المختصة توفير كافة الإمكانات المتاحة لمساعدة الشركة المنفذة للمشروع.​

المصرى اليوم

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