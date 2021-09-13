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«المحامين العرب»: استراتيجية حقوق الإنسان» محطة تاريخية فى

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«المحامين العرب»: استراتيجية حقوق الإنسان» محطة تاريخية فى مصر «المحامين العرب»: استراتيجية حقوق الإنسان» محطة تاريخية فى

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قال المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح ، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد النهضة الشاملة التي تشهدتها .

وأضاف بن عيسى، في بيان صحفي له: «لقد تابع الاتحاد وجميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية هذه المحطة التاريخية في مجال حقوق الإنسان، بإعلان الرئيس السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني ودعوته لمواصلة العمل مع مؤسسات الدولة لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة التي تتفق مع آمال وطموحات المواطن المصري».

وأكد أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو تعبير عن مواصلة الجهود المبذولة لرعاية حقوق الإنسان ودرس لبعض المنظمات التي تتنكر للمستوى الرفيع الذي حققته مصر في مجال احترام حقوق الإنسان.

وتابع «بن عيسى»، أن الاستراتيجية تؤكد حرص مصر الدائم على تطوير ملف حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن، لافتًا إلى أن مصر لها باع طويل في هذا المجال وصاحبة الريادة باعتبارها من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مصر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وقدمت مثالًا يحتذى به في الحفاظ على حقوق المواطن الأساسية وظهر ذلك جليًا عبر المبادرات الرئاسية على رأسها «حياة كريمة» و«سكن لكل المصريين» و«١٠٠ مليون صحة وغيرها» بالإضافة إلى الدعم المستمر لحقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في ختام بيانه، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد مدى اهتمامه برعاية حقوق الانسان في دولة الحق والقانون وأنه أسس بالفعل جمهورية جديدة قائمة على إعلاء كرامة المواطن والتأكيد على حقوقه وحريته، في اطار يتوافق واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

المصرى اليوم

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