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قافله طبيه تزور قرى كفر الشيخ

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قافله طبيه تزور قرى كفر الشيخ قافله طبيه تزور قرى كفر الشيخ

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صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن مديرية الشؤون الصحية نظمت قافلة طبية بقرية الناصرية لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبها أكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ في بيان لها أن القافلة ضمت ١٢ عيادة لعدد ١٠ تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة والأنف والأذن والأسنان» إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، حيث شهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد ١٥١١ متردد وخضوع عدد ٦٠ مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر.

بالإضافه إلى عمل التحاليل الطبية لعدد ١٤٠ مريض وأشعة لعدد ٧ مريض وعمل تقارير طبية لعدد ١٢ مرضى وتحويل ١٤ مريض لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج.
كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة المستجد حضرها ٩٧٥ زائر.

كما توجهت الدكتورة سوسن بالشكر للإدارة الصحية ببيلا ولإدارة مستشفى بيلا المركزي لتعاونهم الكريم في توفير بعض التخصصات لإتمام إقامة القافلة الطبية على الوجه الأمثل .

المصرى اليوم

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