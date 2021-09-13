وكيل «دينية النواب»: إلغاء خانة الديانة فكرة جذابة ولكنها غير مجدية

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قال النائب المستشار منصف نجيب وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لن يؤدى إلى جديد في هذه المرحلة، واضاف في تصريحات لـ «المصرى اليوم»: اتفق مع رؤية وزير العدل التي اعلنها منذ ايام بصعوبة الغاء خانة الديانة لان الامر يتعلق بحقوق تخص الاحوال الشخصية والمواريث «و اشار إلى ان الحال لم يكن كذلك في عام 1919 فكل من كان يحمل اسم به شبهة الانتماء لطائفة»الفرنجة «كان يغير اسمه إلى اسم مصرى. وتابع» نجيب «:» إلا ان مسالة المواطنة بدات تتأكل في الثمانينات وانتشرت الاسماء الدينية، فإلغاء خانة الديانة لن يعالج شىء، فالعلاج الوحيد هو التوعية وان نعلم ابنائنا الحب وقبول الاخر والتسامح، فهى قيم نفتقدها ونحتاج إلى التركيز عليها في التعامل بين الناس، لان القانون وحده لن يغير الواقع انما التوعية هي التي ستفعل ذلك «.

و قال «نجيب»: تغيير خانة الديانة فكرة جذابة وانا اتعاطف معها، ولكنها غير مجدية في المرحلة الحالية، وستظل تجربة عام 1919 خالدة في الضمير ويجب ان نبعث هذه الروح مرة أخرى والتاكيد على حب الوطن والولاء له وننبذ فكرة طظ في مصر «.

و كانت الفترة الاخيرة شهدت مطالبات متعددة بإلغاء خانة الديانة في البطاقات الشخصية، وهو ما علق عليه المستشار عمر مروان وزير العدل خلال اطلاق لارئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان منذ ايام، وقال مروان تعليقا على مطالبة الكاتب ابراهيم عيسى بالغاء خانة الديانة، إن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية أمر مهم لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود.

و اكد وزير العدل على أنه لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لأنها بمثابة مستند رسمي، وخانة الديانة وسيلة قانونية لضمان الحقوق