نائبة «المصرى الديمقراطي»: أؤيد إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي

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قالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى انها تؤيد بشدة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.

واضافت لـ «المصرى اليوم» الاثنين :«لست مقتنعة بكلام وزير العدل بان الامر يتعلق بالزواج والمواريث لانه لا يوجد احد يتزوج بالبطاقة فقط كما ان امور الميراث لا تحسم بالبطاقة فهى تحتاج إلى اجراءات واوراق كثيرة واضح ومسجل بها ديانة الشخص، والبيانات جميعها موجودة على اجهزة وزارتى العدل والداخلية وقواعد البيانات الخاصة بها، كما ان هناك تحول رقمى يحدث الان في مؤسسات الحكومة».

وتابعت «عبدلناصر»: عندما يقدم احد بطاقته في أي مكان عند دخوله يتم تصنيفه وا لتعامل معه وفقا لديانته، وا رى انها ليس لها ضرورة خاصة انها امر مستحدث في مصر، ولا توجد خانة ديانة في أي دولة في العالم الغربى.

وقالت: «لست مقتنعة باهمية خانة الديانة ولو كنا نتحدث عن مواطنة بإلغائها سيحد من التمييز الموجود». وحول كيفية تنفيذ فكرة الالغاء اضافت «عبدالناصر»: الامر لا يحتاج إلى اكثر من قرار يتم تنفيذه في يوم وليلة ومن لا يريد تغيير بطاقته حاليا سيغيرها عن تجديدها وتلغى الخانة أي ان الامر سيتغرق 7 سنوات وليس اكثر وهي مدة تجديد البطاقة، وإلغاء خانة الديانة لا يلغى دين الناس أو يغيره «

و كانت الفترة الاخيرة شهدت مطالبات متعددة بإلغاء خانة الديانة في البطاقات الشخصية، وهو ما علق عليه المستشار عمر مروان وزير العدل خلال اطلاق لارئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان منذ ايام، وقال مروان تعليقا على مطالبة الكاتب ابراهيم عيسى بالغاء خانة الديانة، إن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية أمر مهم لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود.

وأكد وزير العدل أنه لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لأنها بمثابة مستند رسمي، وخانة الديانة وسيلة قانونية لضمان الحقوق