بعد إجراء الكشف الطبي عليه .. محافظ كفر الشيخ يتابع حالة نقل شاب إلى دار رعاية

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تمكن فريق «مجتمع بلا مشردين» ضمن مبادرة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ «كفر الشيخ بلا مشردين» بالتعاون مع مديرية التضامن ومجلس مدين بيلا من نقل شاب فاقد النطق لإصابته بصدمة عصبية من قرية المعصرة بمحافظة الدقهلية كان يعيش بمنزل مهجور بمدينة بيلا منذ عدة أيام، لدار إيواء باسحاقه، عقب إجراء الكشف الطبي عليه بمستشفى كفر الشيخ العام، ليتم نقله بعد ذلك لدار إيواء بالمنصورة، تنفيذًا لتعليمات محافظ كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لهيثم علي عبدالعزيز، عامل اليومية الذي استضافه، ومحمد رزق حواس، على المعاش، وكلاهما من مدينة بيلا، كما أشاد محافظ كفر الشيخ بعضو مجلس النواب هيام الطباخ، وفريق مجتمع بلا مشردين «محمود أبو الحسن، والدكتور محمد نجيب، وسامح النويشي» على جهودهم في نقل الحالة والاستجابة السريعة، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، ونرمين القص بالتضامن، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا الذي نقل الحالة بسيارة مجلس المدينة بحضور نائب رئيس مجلس المدينة.

تعود الواقعة عندما عثر هيثم علي عبدالعزيز، عامل باليومية، ومحمد رزق حواس، على المعاش، على الشاب «ا.ي.ر» أعلى منزل مهجور رث الثياب وبه جرح غائر في قدمه، فنقله لمنزله لتقديم كل الخدمات له، ومن خلال متابعة أحمد السماحي، مدير مكتب المحافظ، والمتحدث الإعلامي، وبالتواصل مع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تم نقله لمستشفى بيلا المركزي، لإخراج زجاجة من قدمه، وبعث محافظ كفر الشيخ، وفدًا مكونًا من مدير الإعلام ورئيس المدينة، وشكر عامل اليومية هاتفيًا على ما قام به، ومن خلال التواصل بالنائبة هيام الطباخ، وفريق مجتمع بلا مشردين وبالتعاون مع رئيس مركز ومدينة بيلا، تم نقل الحالة من منزل العامل لمستشفى كفر الشيخ العام، ومنها لدار إيواء باسحاقه مؤقتًا لحين نقله لدار إيواء بالمنصورة.

جدير بالذكر أن عملية نقل الشاب صورة من صور التعاون بين المحافظة ومجلس المدينة كحكم محلي وبين أعضاء مجلس النواب ممثلاُ في النائبة هيام الطباخ، وبين المجتمع المحلي والمشاركة المجتمعية متمثلة في العامل، هذا ما تشهده محافظة كفر الشيخ من تعاون بين الأطراف الثلاثة في العديد من المجالات، لصالح أبناء المحافظة.