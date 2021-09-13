الأمل القاهري يفوز بدرع الدوري الأول في الميني فوتبول بحضور رئيس الاتحاد ونجوم الرياضة

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اختتمت أمس الأحد منافسات بطولة الدوري الممتاز الأول للميني فوتبول، بفوز فريق الأمل القاهري على سحالي ممثل البحيرة بنتيجة ٥-٤ لصالح الأول ليتوج بلقب الدوري الممتاز، والذي أقيم على ملعب نادي إيرو سبورت.

وقد صرح الدكتور أحمد إبراهيم مصطفي عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد بأن فريق الأمل القاهري توج ببطولة الدوري الممتاز الأول بعد تدشين لعبة الميني فوتبول بمصر وسلم الكابتن أحمد سمير رئيس اتحاد الميني فوتبول درع الدوري للفريق الفائز في احتفالية كبيرة لبطل الدوري، بحضور أعضاء الاتحاد ورؤساء المناطق بالمحافظات للعبة ومنهُم الشيخ مستور السرحاني رئيس منطقة مرسي مطروح للميني فوتبول.

وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات منهم الكابتن هشام يكن نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، والكابتن فكري صالح مدرب حراس منتخب مصر الأول للميني فوتبول، ومحمد الخضري رئيس لجنة المسابقات باتحاد للميني الفوتبول، والكابتن أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، زكريا محي الدين مستشار الرياضي نادي إيرو سبورت، ومحمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة.

وأضاف الدكتور أحمد إبراهيم مُصطفي عضو اللجنة الاعلامية بالإتحاد بأن الكابتن أحمد سمير مؤسس ورئيس الإتحاد قد حرص على تهنئة لاعبي فريق الأمل المتوج بلقب الدوري الممتاز الأول في مصر بعد تدشين اللعبة، وأن الكابتن أحمد سمير سيُسجل بأحرُف من النور في تاريخ الرياضة المصرية بعد أن إستطاع خلال فترة قصيرة جداً من إنشاء إتحاد أصبح الأكبر من حيث الفرق واللاعبين وكذلك من إنجازات وصلت للفوز ببطولة أفريقيا للكبار في أول مُشاركة ورابع العالم سيدات وشباب تحت ٢٣ سنه أيضاً في أول مُشاركة .

ونقلت المباراة على الهواء مباشرةً على قناة النيل للرياضة وكذلك مراسم حفل تسليم درع الدوري الأول لهذه البطولة لكونها أول بطولة دوري.