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شهدت أنشطة صفقات الاندماج والاستحواذ في مصرارتفاعًا هائلًا في النصف الأول من عام 2021 حيث بلغ عدد تلك الصفقات 111 صفقة بقيمة تتجاوز 4 ملياردولار، مقابل 74 صفقة بقيمة 906 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لما جاء بأحدث تقريرصادرعن إحدى الشركات العالمية.

وحسب التقريرالصادر – الإثنين- انعكس ذلك التوجه على المستوى العالمي وعلى مستوى الشرق الأوسط.، مشيرا إلى تعافى نشاط صفقات الدمج والاستحواذ على المستوى العالمي تعافيًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2021 حيث ارتفعت قيمتها ارتفاعًا حادًا بنسبة 120% كما قفزحجمها بنسبة 22% عن النصف الأول من عام 2020. أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط، استمرت صفقات الدمج والاستحواذ في التصاعد لتصل إلى 307 صفقة في النصف الأول من عام؛ وهي زيادة هائلة بمقدار 59% و48% بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي (أي النصف الأول من عام 2020) وأيضاً بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2020، على التوالي.

وسجل التقريرانخفاضًا بنسبة 7% في القيمة الإجمالية للصفقات حيث انخفضت من 43.5 ملياردولارفي النصف الأول من عام 2020 إلى 40.3 ملياردولارفي النصف الأول من عام 2021 في حين تضاعفت القيم مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020 والذي بلغت فيه قيمة الصفقات 13.2 ملياردولار.

وتعليقًا على حجم صفقات الدمج والاستحواذ في مصرللنصف الأول من العام الحالي، قال محمد غنام- الشريك التنفيذي لمكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما (بيكرمكنزي القاهرة) – مضيفا: «على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تختلف حدتها من بلد لآخر إلا أن صفقات الدمج والاستحواذ في مصر اتسمت بالقوة في النصف الأول من عام 2021. ففي خلال النصف الأول من عام 2021 أصبحت مصر السوق الأكثراستهدافًا على المستوى الإقليمي في مجال صفقات الدمج والاستحواذ الصادرة واحتلت المركز الثاني من حيث حجم الصفقات الذي بلغ 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار.»

ويشمل إجمالي أنشطة صفقات الدمج والاستحواذ الصفقات المحلية والعابرة للحدود، وارتفع حجم تلك الصفقات في مصرخلال معظم شهورالنصف الأول من عام 2021، وسجل مارس أعلى عدد من الصفقات التي بلغت 25 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 ملياردولار.

وعلى المستوى المحلي، سجلت الصفقات المحلية ارتفاعًا أعلى بقدرطفيف من تلك العابرة للحدود من حيث الحجم (59 صفقة مقابل 52 صفقة)، إلا أن قيمة الصفقات العابرة للحدود كانت أعلى حيث بلغت في مجملها 2.8 مليار (أي زيادة بنسبة 278% على أساس سنوي) بالمقارنة بالصفقات المحلية التي بلغت قيمتها 1.6 ملياردولار(بزيادة 925% على أساس سنوي).

ووفقا للتقريرمثلت معظم الصفقات العابرة للحدود صفقات من خارج مصر لداخلها حيث بلغ عددها 39 صفقة بقيمة 2.5 ملياردولارمقابل 13 صفقة من مصرإلى الخارج فقط بإجمالي قيمته 231 مليون دولار.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة كأول دولة في قائمة أكبر الدول المستحوذة بحجم صفقات واردة من الخارج بلغ 11 صفقة في النصف الأول من عام 2021، بارتفاع 120% عن النصف الأول من عام 2020. وجاءت في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 8 صفقات، وتلتها المملكة العربية السعودية وبريطانيا بخمس صفقات لكل منهما. أما من حيث القيمة فتصدرت الإمارات القائمة أيضًا بمبلغ 1.7 ملياردولارمتبوعة بليبيا بقيمة بلغت 429 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالصفقات الصادرة من مصرإلى الخارج، فقد تقدم قطاعي المنتجات والخدمات الاستهلاكية والطاقة والكهرباء بعقد 3 صفقات في كل قطاع منهما. وتصدرقطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية أيضًا من حيث القيمة والتي بلغت 122 مليون دولار.

وكانت الإمارات العربية المتحدة هي البلد المستهدف الأول للاستثماروالأكثرجذبًا للشركات المصرية في المنطقة، حيث شهدت عقد 5 صفقات، وتليها الكويت بصفقتين. ومن حيث قيمة الصفقات الصادرة، جاءت غانا في مركزالصدارة بصفقة استحواذ مجموعة المنصورالقابضة على أكاديمية Right to Dream في غانا بقيمة 121 مليون دولارمتبوعة بالكويت بقيمة صفقات بلغت 54 مليون دولار.