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"الصحة" تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا

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"الصحة" تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا "الصحة" تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا
في إطار جهود الوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس

دعت وزارة الصحة إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت "الصحة" قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، تضمنت تسجيل 75 حالة مؤكدة، وتعافي 66 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2295 حالة منها 481 حالة حرجة.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546067) حالة وعدد حالات التعافي 535144 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8628) حالة - رحمهم الله جميعاً -.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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