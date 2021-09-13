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الكويت.. قروض بلا فوائد حتى 70 ألف دينار وسباق بين البنوك

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الكويت.. قروض بلا فوائد حتى 70 ألف دينار وسباق بين البنوك الكويت.. قروض بلا فوائد حتى 70 ألف دينار وسباق بين البنوك
"للكويتيين فقط".. والسداد على 4 سنوات

الكويت.. قروض بلا فوائد حتى 70 ألف دينار وسباق بين البنوك

بعد أسبوعين من صدور قرار منح "قروض من دون فوائد للكويتيين"، اشتعلت المنافسة بين البنوك في الكويت، حيث رفع بعض البنوك تحدي القروض المجانية التي تمنح من دون أي فوائد من 40 ألفًا إلى 70 ألف دينار على 4 سنوات.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، يبدو أن خبر منح قروض من دون فوائد للكويتيين، والمنشور في 28 أغسطس الماضي، قد أشعل المنافسة المصرفية بين البنوك، حيث رفع بعضها تحدي القروض المجانية التي تمنح من دون أي فوائد من 40 ألفًا إلى 70 ألف دينار على 4 سنوات..

واتسع السباق المصرفي نحو العملاء الأفراد في هذا المجال ليشمل نحو 7 بنوك حالياً، أقلها يقرض 25 ألف دينار من دون فائدة، إضافة إلى هدايا نقدية ومزايا حصرية للعملاء.

ومصرفياً تعد الشريحة المستهدفة للحصول على قروض حسنة من أصحاب الرواتب العالية، فمحاسبياً يتعين على من يقترض 70 ألف دينار أن يحصل على راتب بحد أدنى 3645 ديناراً، لكي يتمكن من دفع القسط الشهري الذي سيبلغ 1458 ديناراً، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي التي حددت سقفاً أعلى للاستقطاع الشهري بـ40 في المئة للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين من إجمالي الدخل الشهري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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