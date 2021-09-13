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بنك "أوف أمريكا": ترقبوا شتاءً بارداً سيصل ببرميل النفط إلى 100 دولار

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بنك "أوف أمريكا": ترقبوا شتاءً بارداً سيصل ببرميل النفط إلى 100 دولار بنك "أوف أمريكا": ترقبوا شتاءً بارداً سيصل ببرميل النفط إلى 100 دولار
مع ارتفاع الطلب العالمي بواقع مليون إلى مليوني برميل يوميًا

بنك

كشف بنك "أوف أمريكا جلوبال ريسيرش" أنه قد يبكّر هدفه لسعر نفط عند 100 دولار للبرميل إلى الأشهر الستة القادمة من منتصف 2022؛ إذا جاء الشتاء باردًا أكثر من المعتاد، حيث سيكون من الوارد أن يقود ارتفاعا في الطلب مع اتساع عجز الإمداد.

ووفق "رويترز"، قال البنك، في مذكرة، إن تزايد البرودة في الشتاء عن المعتاد قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع مليون إلى مليوني برميل يوميًا، فيما سيتجاوز عجز الإمدادات بسهولة مليوني برميل يوميا وفقا لهذا التصور.

وأبقى البنك على توقعه لسعر برنت في النصف الثاني من 2021 عند 70 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن تتحرك الأسعار في نطاق ضيق، لكنه أوضح أنه يتوقّع سعرًا لبرنت عند 75 دولارا للبرميل، بحلول نهاية العام مع تنامي عوامل الصعود.

وقال البنك في المذكرة: "نتوقع عجوزات متواضعة على مدى الأشهر المقبلة يجب أن تدعم النفط حتى نهاية العام وما بعد ذلك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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