رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن القطار الكهربائي السريع (التفاصيل)

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2180 لسنة 2021، بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع «السخنة، العاصمة الإدارية، العلمين، مطروح» في المسافة بين السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية بمساره ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه، المحطات الكهربائية والضغط العالي وورش للعمرة الجسمية والخفيفة ووحدات التحكم المركزي وأ منشآت أخرى يحتاجها المشروع.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، وللاطلاع على التفاصيل: