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رجائي عطية: نقل مقر «المحامين ‏العرب» ‏خارج خسارة أدبية فادحة

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رجائي عطية: نقل مقر «المحامين ‏العرب» ‏خارج مصر خسارة أدبية فادحة رجائي عطية: نقل مقر «المحامين ‏العرب» ‏خارج خسارة أدبية فادحة

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد ‏المحامين العرب، الاثنين، بيانا تفصيليا بشأن قرار محافظ القاهرة ‏المتضمن سحب قطعة الأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب، ‏منذ عام 2003 بمدينة نصر، كما يكشف فيه عن مصير المقر ‏الحالي بجاردن سيتي بعد الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاص.

وجاء ‏نص البيان كالتالي:‏ «إلى كل من يهمه الأمر، كبرى شقيقات الدول العربية، ونقابة المحامين، فيها هي أقدم وأكبر النقابات ‏العربية، واقتضى ذلك عند إنشاء اتحاد المحامين العرب، أن اتفقت النقابات العربية على ‏اتخاذ مصر دولة لمقر الاتحاد، وعقدت بذلك اتفاقية رسمية بين الاتحاد، وبين وزير ‏خارجية مصر، وتضمنت الاتفاقية التزامات مصر في تدبير المقر وحمايته وتأمينه».‏

وأضاف:‏ «ولظروف وتعديات وتجاوزات تعرفها الجهات المعنية، وليست هي غرض هذا البيان، أُخفي ‏عمدًا عن نقابة مصر ونقيبها، وهو رئيس الاتحاد، نبأ تخصيص قطعة أرض سنة ‏‏2003 لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة في مدينة نصر، مساحتها 4900 مترًا ‏مربعًا، ولم تعلم نقابة مصر ولا نقيبها رئيس الاتحاد الحالي بذلك، إلاَّ بقرار لمحافظ القاهرة ‏بإلغاء هذا التخصيص، منشور في الجريدة الرسمية ــ الوقائع المصرية ــ العدد 193 في 31 ‏أغسطس 2021،‏ والغريب اللافت أن التاريخ الذي يحمله القرار 19/4/2021، بينما لم ينشر في الجريدة ‏الرسمية إلَّا في 31/8/2021».

‏ وتابع: «قمنا فورًا بإخطار الجهات السيادية المعنية، وأصدرنا بيان سابق بهذا الشأن، وفوجئنا بالطامة الثانية، أن هناك قضية رفعت على الاتحاد لإخلاء المقر الذي يشغله ‏برقم 13 شارع اتحاد المحامين العرب (الطلمبات سابقًا)، في جاردن سيتي، وأخفيت هذه ‏القضية عن نقابة ونقيب مصر رئيس الاتحاد، وتولاها من لا شرعية ولا علم لهم ممن ‏سيطروا على الاتحاد، ومقره بتعديات غير مشروعة، وقاموا بتولي القضية، التي لم نعلم به ‏إلاَّ من يومين من خلال الحكم الصادر فيها بتاريخ 30/12/2020 ــ وقضى في الدعوى رقم ‏‏727 لسنة 2020 ايجارات كلى جنوب القاهرة:

‏ أولاً: بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 7/4/1964 وإخلاء المدعى عليه بصفته من عين ‏التداعي المبينة بأصل الصحيفة وعقد الايجار وتسليمها للمدعى بصفته خالية من ‏الشواغل والأشخاص. ‏

‏ ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 780 جنيه سبعمائة ‏وثمانين جنيهًا مقابل انتفاعه بالعين بعد انتهاء عقد الإيجار محل التداعي وألزمت المدعى ‏عليه المصاريف وبمبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب محاماة. ‏

مؤدى ذلك: ‏

‏ أنه إذا تأيد الحكم المشار إليه في الاستئناف، وغالبًا ما سيحدث للخطأ في معالجة ‏الأمر.‏

‏ فإنه لن يكون لاتحاد المحامين العرب مقرٌ في مصر:‏

• لا في المبنى الذي يشغله والمحكوم بإخلائه. ‏

• ولا في الأرض التي أهمل بناؤها قرابة عشرين عامًا، والتي أنهى محافظ ‏القاهرة تخصيصها بقراره رقم 2555 / 2021 المنشور بالوقائع المصرية ‏في 31/ 8 / 2021.‏

وأختتم «عطية»:‏ «بقيت كلمة أخيرة، أن هناك من يرغب في نقل مقر الاتحاد من مصر، وقد سبقت منه ‏محاولة لذلك عام 2009 عندما نجح آخر في انتخابات نقيب المحامين، وهي محاولة نشرت ‏آنذاك في الصحف، ومعلومة للجهات المعنية، وحيث أن الأرض التي كانت مخصصه للاتحاد، لو أعيدت إليه، يستلزم البناء فيها زمنًا، ‏ومن ثم لن تقدم الآن مقرًّا للاتحاد يجنب مصر نقله منها، ‏لذلك فإني أقترح المبادرة بتخصيص مبنى من الآن ليكون مقرًّا للاتحاد إلى أن يتم إعادة ‏الأمور إلى السواء، وأرجو أن يبذل جميع المختصين قصارى عنايتهم لتدارك هذا الأمر، حتى لا ينقل مقر ‏اتحاد المحامين العرب من مصر، وفي ذلك خسارة أدبية فادحة لها، وهى خسارة لا يرتضيها ‏مصري محب لوطنه». ‏

المصرى اليوم

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