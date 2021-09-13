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معيط: تحفيز الاستثمار لجذب شركاء التنمية الدوليين

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معيط: تحفيز الاستثمار لجذب شركاء التنمية الدوليين معيط: تحفيز الاستثمار لجذب شركاء التنمية الدوليين

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أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، توفيرالمناخ المناسب لتحفيزالاستثمار؛ ما يسهم في جذب شركاء التنمية الدوليين للعمل في شتى القطاعات.

شدد معيط على حرص على فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية؛ باعتباره أحد محركات النمو خاصة أنه يوفرفرص عمل جديدة للشباب، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها من خلال تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة.

قال الوزير، خلال لقائه اليوم- الإثنين- مع هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إننا نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية، بما يسهم في تعزيز جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، مؤكدًا أنه يتم تعظيم الجهود المبذولة للانتهاء من ميكنة وتطويرالمنظومة الجمركية؛ لتصبح الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين وتتحول مصرإلى منطقة لوجستية عالمية متطورة؛ بما يؤدى إلى تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصديرومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

وأشاد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتطورات الإيجابية بشتى مناحى الحياة في مصر، خاصة المنظومة الجمركية وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة، معربًا عن تقديره لما يحققه الاقتصاد المصرى من طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية.

أكد سنبل أننا نسعى إلى زيادة التعاون مع مصر، لدعم المبادرات التنموية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استضافة مصرللاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام ٢٠٢٢.

المصرى اليوم

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