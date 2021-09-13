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ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء

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ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء

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اختتم طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء ( اليوم الاثنين ) امتحانات الدور الثانى في جميع اللجان على مستوى المحافظة.. وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن امتحانات اليوم الأخير أداها طلاب الشعبة العلمية ( علوم ) في مادة الأحياء لمدة 3 ساعات، واداها طلاب الشعبة العلمية ( رياضيات ) في مادة لرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا )، بينما أدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق،دون شكاوي

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في الادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .

يذكر أن امتحانات الدور الثانى في مختلف المواد الدراسية بالثانوية العامة بشمال سيناء يؤديها عدد 431 طالبًا وطالبة من الشعبتين على مستوى المحافظة.. موزعين على عدد 8 لجان بواقع: عدد ( ٣ ) لجان بالعريش، عدد ( ٣ ) لجان ببئر العبد، ولجنتين بالشيخ زويد .

ويذكر أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة كانت قد بدأت يوم السبت الموافق 4 سبتمبر الجارى .

المصرى اليوم

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